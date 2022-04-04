Haberler Beşiktaş 3-4-3 beğenildi

3-4-3 beğenildi

Sistemi değiştiren Valerien Ismael’in oynattığı futbol, sosyal medyada oldukça takdir topladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
3-4-3 beğenildi
Beşiktaş'ın başına milli arada geçen Valerien Ismael, gelir gelmez takımın saha içi dizilişini değiştirmişti. Sezon başında Sergen Yalçın ile 4-2-3-1 taktiğiyle sahaya dizilen Kara Kartal, Önder Karaveli ile bunu sürdürmüştü. Fransız teknik adam ile 3-4-3 sistemine geçildi. Ersin'in önünde 3 stoper Welinton, Vida ve Montero oynadı. Rosier ve Rıdvan Yılmaz kanat bek görevi gördü. Ortada Can Bozdoğan ve Josef yer alırken ileri üçlüde Ghezzal, Batshuayi ve Alex Teixeira forma giydi. Bu diziliş ve oyun anlayışı taraftarlarca çok beğenildi.
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