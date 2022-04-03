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Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi Valerien Ismael konuştu

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 20:01 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 20:21
Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi Valerien Ismael konuştu

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

İşte Ismael'in açıklamaları:

Tüm İslam aleminin Ramazanını kutlarım.

Milli takımda olan oyuncularımız vardı. Kolay değildi, eksiklerimiz vardı. Ancak son 3 gün tam kadro çalışabildik.

Yoğun ve baskılı bir oyun istiyoruz. Kendi prensiplerimizi oturtmak için uğraştık. Görmek istediğimiz bu. Maçı kazanmak için her şeyi deneyen bir takım göreceğiz sahada.

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