Sörloth’a tam destek

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, yeni sezonda uygulatacağı 3-4-3 sisteminin santrforunu belirledi. Bir süre önce babası tarafından önerilen Halil Dervişoğlu ile aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi de olan ve Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın kendi sistemine uygun olmadığını söyledi.
BeşiktaşTeknik Direktörü Ismael, yeni sezonda uygulatacağı 3-4-3 sisteminin santrforunu belirledi. Bir süre önce babası tarafından önerilen Halil Dervişoğlu ile aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi de olan ve Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın kendi sistemine uygun olmadığını söyledi. İsmael'in, Sörloth için ise "Tam aradığım oyuncu" dediği öğrenildi.