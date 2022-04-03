Haberler Beşiktaş Sörloth’a tam destek

Sörloth’a tam destek

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, yeni sezonda uygulatacağı 3-4-3 sisteminin santrforunu belirledi. Bir süre önce babası tarafından önerilen Halil Dervişoğlu ile aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi de olan ve Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın kendi sistemine uygun olmadığını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 06:50
Sörloth’a tam destek
Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, yeni sezonda uygulatacağı 3-4-3 sisteminin santrforunu belirledi. Bir süre önce babası tarafından önerilen Halil Dervişoğlu ile aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi de olan ve Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın kendi sistemine uygun olmadığını söyledi. İsmael'in, Sörloth için ise "Tam aradığım oyuncu" dediği öğrenildi.
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