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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Neden olmasın! Valerien Ismael ilk maçında 3 puan istiyor

Beşiktaş’ın başında ilk maçına çıkacak olan Valerien Ismael, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Fransız hoca milli takımlardan dönen Atiba, Larin ve Batshuayi ile sakatlıkları geçen Pjanic ve Vida’yı 21 kişilik kadroya dahil etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Neden olmasın! Valerien Ismael ilk maçında 3 puan istiyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam lider Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Siyah-beyazlıların Trabzonspor ile oynayacağı bu zorlu karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak. Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Valerien Ismael, ilk maçında lider Trabzonspor'a karşı deplasmanda 3 puan almaya çalışacak.

OZİ, TÖRE, KEREM YOK
Fransız çalıştırıcı, derbi maçının kadrosunu önceki akşam yapılan antrenman sonrası belirledi. Valerien İsmael, milli takımlardan dönen Atiba, Larin ve Batshuayi ile sakatlıkları geçen Pjanic ve Vida'yı 21 kişilik maç kadrosuna dahil etti. Siyahbeyazlılarda ameliyat olduğu için sezonu kapatan Mert Günok dışında, Oğuzhan Özyakup, Emirhan İlkhan, Mehmet Topal, Gökhan Töre ve Kerem Kalafat kadroda yer almadı. Trabzonspor'da Ahmetcan, Vitor Hugo ve Trondsen'in sakatlıkları bulunurken, Bruno Peres de cezalı.

7 OYUNCUYA KART UYARISI
Siyah-beyazlı ekipte bugünkü maç öncesi Josef de Souza, Larin, Rıdvan, Alex Teixeira, Rosier, Welinton Souza ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Oğuzhan da sınırda ancak kadroda yok.

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