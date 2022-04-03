Emirhan’da enfeksiyon

Beşiktaş'ın genç ismi Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı kondu. Açıklamada, "Karın ağrısı ve spazm şikayetleri nedeniyle sağlık ekibimizce durumu değerlendirilen futbolcumuz Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konmuştur. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
Beşiktaş'ın genç ismi Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı kondu. Açıklamada, "Karın ağrısı ve spazm şikayetleri nedeniyle sağlık ekibimizce durumu değerlendirilen futbolcumuz Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konmuştur. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.