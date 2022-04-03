Haberler Beşiktaş Emirhan’da enfeksiyon

Emirhan’da enfeksiyon

Beşiktaş'ın genç ismi Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı kondu. Açıklamada, "Karın ağrısı ve spazm şikayetleri nedeniyle sağlık ekibimizce durumu değerlendirilen futbolcumuz Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konmuştur. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 06:50
Emirhan’da enfeksiyon
Beşiktaş'ın genç ismi Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı kondu. Açıklamada, "Karın ağrısı ve spazm şikayetleri nedeniyle sağlık ekibimizce durumu değerlendirilen futbolcumuz Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konmuştur. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
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