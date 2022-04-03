Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael dokunuşları! Rachid Ghezzal ile görüştü ve...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael dokunuşları! Rachid Ghezzal ile görüştü ve...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in gelişiyle birlikte yeni bir düzene geçilecek. Fransız çalıştırıcı, siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'a yeni bir görev verdi. 46 yaşındaki hoca, şut kalitesini çok beğendiği Rachid Ghezzal'a bu özelliğini daha sık kullanması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 12:12
BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael dokunuşları! Rachid Ghezzal ile görüştü ve...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Rachid Ghezzal'den rakip kaleye daha fazla şut atmasını istedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael dokunuşları! Rachid Ghezzal ile görüştü ve...

Fransız teknik adam, şut kalitesini çok beğendiği Rachid Ghezzal'a bu özelliğini daha sık kullanması gerektiğini söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael dokunuşları! Rachid Ghezzal ile görüştü ve...

Daha önce fazla şut çekmeyen, ağırlıklı olarak arkadaşlarına çizgiden pozisyonlar hazırlayan Cezayirli yıldız, yeni planda içeri kat edip, şut denemelerini artıracak.

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