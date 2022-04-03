BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael dokunuşları! Rachid Ghezzal ile görüştü ve...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael , Rachid Ghezzal 'den rakip kaleye daha fazla şut atmasını istedi.

Fransız teknik adam, şut kalitesini çok beğendiği Rachid Ghezzal'a bu özelliğini daha sık kullanması gerektiğini söyledi.