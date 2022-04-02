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Vincenzo Grifo Beşiktaş'a! Larin'in yerine geliyor

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer operasyonu teknik direktör Valerien İsmael'in raporuna göre şekilleniyor. Cyle Larin'in yerine arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Freiburg’ta forma giyen Vincenzo Grifo’yu gündemine aldı. 28 yaşındaki İtalyan, sol kanat mevkisinin haricinde santrfor bölgesinde de görev yapabiliyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Vincenzo Grifo Beşiktaş'a! Larin'in yerine geliyor

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları şimdiden sıvayan yönetim, teknik direktör transfer için Valerien İsmael'le görüşmelere başladı.

Vincenzo Grifo Beşiktaş'a! Larin'in yerine geliyor

Fransız hocanın gelişiyle birlikte yeni bir çehreye bürünen siyah-beyazlılarda, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve yönetimin teklifini kabul etmeyen Cyle Larin'in yerine arayışlar başladı.

Vincenzo Grifo Beşiktaş'a! Larin'in yerine geliyor

Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcunun yerine birçok isim listeye alındı. Kartal'da gündeme gelen son isim ise Vincenzo Grifo oldu. Siyah-beyazlılar, Freiburg forması giyen Vincenzo Grifo için devreye girdi.

Vincenzo Grifo Beşiktaş'a! Larin'in yerine geliyor

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 31 karşılaşmada 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Vincenzo Grifo Beşiktaş'a! Larin'in yerine geliyor

Profesyonel kulüp kariyerinde 261 resmi maça çıkan İtalyan oyucu, rakip fileleri 61 kez havalandırırken, 77 de asist yaptı ve toplamda 138 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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