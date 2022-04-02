Vincenzo Grifo Beşiktaş'a! Larin'in yerine geliyor

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları şimdiden sıvayan yönetim, teknik direktör transfer için Valerien İsmael'le görüşmelere başladı.

Fransız hocanın gelişiyle birlikte yeni bir çehreye bürünen siyah-beyazlılarda, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve yönetimin teklifini kabul etmeyen Cyle Larin'in yerine arayışlar başladı.