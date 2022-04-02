Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde çifte yerli bombası!

Beşiktaş'tan transferde çifte yerli bombası!

Son dakika spor haberi: Teknik direktörlüğe Fransız teknik adam Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş'ta transfer operasyonu hız kazandı. Yerli isimlere ayrı bir önem veren siyah-beyazlılar, Göztepe'nin iki yıldızının peşine düştü. Beşiktaşlı kurmaylar, Halil Akbunar ve kaleci İrfan Can Eğribat'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'tan transferde çifte yerli bombası!

Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i oturtan Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Transfer listesinde Göztepe'nin iki yıldızının olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'tan transferde çifte yerli bombası!

Beşiktaş'ın Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Halil Akbunar'ı transfer etmeyi planladığı ve bu isimler için sezon sonunda İzmir ekibinin kapısını çalacağı belirtildi. Gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oyuncu bulundurma zorunluluğundan dolayı Kartal, Türk oyuncuların transferine öncelik verecek.

Beşiktaş'tan transferde çifte yerli bombası!

Takvim'in derlediği habere göre Beşiktaş'ın ilgilendiği Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar'ın sözleşmesinde takımının küme düşmesi halinde serbest kalabileceği yönünde bir madde olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor