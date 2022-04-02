Beşiktaş'tan transferde çifte yerli bombası!

Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael 'i oturtan Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Transfer listesinde Göztepe 'nin iki yıldızının olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Halil Akbunar'ı transfer etmeyi planladığı ve bu isimler için sezon sonunda İzmir ekibinin kapısını çalacağı belirtildi. Gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oyuncu bulundurma zorunluluğundan dolayı Kartal, Türk oyuncuların transferine öncelik verecek.

