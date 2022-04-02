Beşiktaş'ta Pjanic kararı! İşte önerilen sözleşme

Beşiktaş'a sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak gelen Miralem Pjanic, yakın zamanda siyah - beyazlı yönetimle bir görüşme yaptı.
PJANIC'TEN İNDİRİM İSTENDİ
Milliyet'in haberine göre; İstanbul'dan ayrılmayı düşünmediği ve şehri çok sevdiği için önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta kalmanın planlarını yapan siyah - beyazlı oyuncu, bu talebini net bir şekilde yönetime iletti. Yeni sezona daha düşük bütçe ve daha genç bir takım düşünen Beşiktaş ise, yıldız oyuncudan indirim istedi.
2 MİLYON EURO ŞARTI
Önümüzdeki sezon Ghezzal kalitesindeki oyunculara en yüksek rakamı vermeyi düşünen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 2 milyon Euro'yu kabul etmesi halinde, Pjanic ile anlaşabileceklerini yönetim kurulunda dile getirdi. Teknik Direktör Valerien İsmael'den de Pjanic konusunda da görüş alan siyah-beyazlılar, bütçesini aşmamak için çalışacak.