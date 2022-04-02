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Beşiktaş'ta Pjanic kararı! İşte önerilen sözleşme

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiralanan Miralem Pjanic'in takımda kalması için girişimler devam ediyor. Yeni teknik direktör Valerien Ismael'in de kadroda görmek istediği Boşnak yıldıza son teklif yapıldı. Pjanic, Beşiktaş yönetiminin yaptığı teklifi kabul etmesi durumunda yeni sözleşmeye imza atacak. İşte Kartal'ın teklifi ve flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 13:04
Beşiktaş'ta Pjanic kararı! İşte önerilen sözleşme

Beşiktaş'a sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak gelen Miralem Pjanic, yakın zamanda siyah - beyazlı yönetimle bir görüşme yaptı.

Beşiktaş'ta Pjanic kararı! İşte önerilen sözleşme

PJANIC'TEN İNDİRİM İSTENDİ

Milliyet'in haberine göre; İstanbul'dan ayrılmayı düşünmediği ve şehri çok sevdiği için önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta kalmanın planlarını yapan siyah - beyazlı oyuncu, bu talebini net bir şekilde yönetime iletti. Yeni sezona daha düşük bütçe ve daha genç bir takım düşünen Beşiktaş ise, yıldız oyuncudan indirim istedi.

Beşiktaş'ta Pjanic kararı! İşte önerilen sözleşme

2 MİLYON EURO ŞARTI

Önümüzdeki sezon Ghezzal kalitesindeki oyunculara en yüksek rakamı vermeyi düşünen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 2 milyon Euro'yu kabul etmesi halinde, Pjanic ile anlaşabileceklerini yönetim kurulunda dile getirdi. Teknik Direktör Valerien İsmael'den de Pjanic konusunda da görüş alan siyah-beyazlılar, bütçesini aşmamak için çalışacak.

Beşiktaş'ta Pjanic kararı! İşte önerilen sözleşme

MENAJERİYLE ORTAK YOL ARIYOR

Bu sezonun istediği gibi geçmemesi nedeniyle yeniden bir çıkış yakalamak isteyen Miralem Pjanic'in ise daha fazla bir rakam beklediği belirtilirken, menajeriyle birlikte bu konuda ortak bir yol bulmaya çalıştığı da kulüpten sızan haberler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta Pjanic kararı! İşte önerilen sözleşme

SÖZLEŞMEDE EKSTRA BONUSLAR DA OLACAK

Siyah-beyazlılar ise 2 milyon euronun yanı sıra, gol sayısı ve şampiyonluk gibi kriterleri de sözleşmeye ekleyerek ekstra bonuslar da vermeyi planlıyor. Bu düşüncelerini menajerine ileten Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli oyuncudan cevap bekliyor.

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