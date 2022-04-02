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Beşiktaş'ta Ozan Tufan sürprizi! Yönetime haber gönderdi

Son dakika spor haberi: Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmeleri sona eren Pjanic ve Atiba’nın yerine arayışlarına başladı. Kara Kartal, Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan için nabız yoklamaya başladı. Beşiktaşlı kurmaylar, teknik direktör Valerien Ismael ile görüştükten sonra nihai kararını verecek. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 07:01
Beşiktaş'ta Ozan Tufan sürprizi! Yönetime haber gönderdi

Beşiktaş'ta transfer listesine yeni bir isim daha eklendi, Ozan Tufan.. Sergen Yalçın döneminde adı siyah-beyazlılar ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Ozan'ın, Fenerbahçe kulübü tarafından kadro dışı bırakılmasının ardından Beşiktaş cephesi harekete geçme kararı aldı.

Beşiktaş'ta Ozan Tufan sürprizi! Yönetime haber gönderdi

BEŞİKTAŞ'A HABER GÖNDERDİ!
27 yaşındaki oyuncunun menajerinin, aracılar vasıtasıyla Beşiktaş yönetimine haber gönderdiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Ozan Tufan sürprizi! Yönetime haber gönderdi

Pjanic ve Atiba'nın sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle orta sahaya bir takviye düşünen yönetim; Ozan Tufan için teknik direktör Valerien İsmael'le görüştükten sonra hamle yapıp yapmamaya karar verecek.

Beşiktaş'ta Ozan Tufan sürprizi! Yönetime haber gönderdi

SENELİK 1 MİLYON EURO
Adı sürpriz bir şekilde Beşiktaş ile yeniden anılmaya başlanan Ozan Tufan için siyah-beyazlılar rakamı belirledi.

Beşiktaş'ta Ozan Tufan sürprizi! Yönetime haber gönderdi

Yönetimin 27 yaşındaki orta saha için senelik 1 milyon euro'luk bir rakam düşündüğü ifade edilirken, tecrübeli oyuncunun menajerinin ise bu parayı bonuslarla artırmak için bir teklif hazırladığı ve yönetime sunacağı belirtildi.

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