Beşiktaş'ta Ozan Tufan sürprizi! Yönetime haber gönderdi

SENELİK 1 MİLYON EURO Adı sürpriz bir şekilde Beşiktaş ile yeniden anılmaya başlanan Ozan Tufan için siyah-beyazlılar rakamı belirledi.

Yönetimin 27 yaşındaki orta saha için senelik 1 milyon euro'luk bir rakam düşündüğü ifade edilirken, tecrübeli oyuncunun menajerinin ise bu parayı bonuslarla artırmak için bir teklif hazırladığı ve yönetime sunacağı belirtildi.