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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Can Bozdoğan için bastırıyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın sezon başında Schalke 04'ten kiraladığı Can Bozdoğan, yeni teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne girdi. Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun bonservisini almak için pazarlıklara başladı. İşte Beşiktaş'ın ödemek istediği o rakam ve detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 08:02
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Can Bozdoğan için bastırıyor!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in gözüne giren isimlerin başında Can Bozdoğan geliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Can Bozdoğan için bastırıyor!

Siyah-beyazlılar, geleceğe yönelik bir takım oluşturmak isterken Can Bozdoğan da kadroda tutulmak istenen isimler arasında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Can Bozdoğan için bastırıyor!

Schalke'den 300 bin euro'ya kiralanan 20 yaşındaki orta sahanın 1.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Can Bozdoğan için bastırıyor!

Beşiktaş yönetimi, bu rakamı 1 milyon euro seviyelerine çekmek için Alman ekibi ile temaslarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Can Bozdoğan için bastırıyor!

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de toplam 17 karşılaşmada görev alan Can, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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