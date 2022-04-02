Beşiktaş Trabzonspor'a hazır! Antrenman...

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanın bir saat sürdüğü belirtildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe çalışmasıyla başlayan idmanın, uygulanan taktik programın ardından sona erdiği kaydedildi.

Milli takımlarından dönen Atiba Hutchinson, Cyle Larin ve Michy Batshuayi'nin çalışmada yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan Miralem Pjanic'in doğum gününün, tesislerde pasta kesilerek kutlandığı aktarıldı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı için bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Valerien Ismael'in sakatlığı geçen Domagoj Vida ve Miralem Pjanic'i de dahil ettiği 21 kişilik kadro şöyle:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Domagoj Vida, Welinton, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.