BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz'a çifte talip! İşte önerilen rakam

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Genç oyuncu için bir süredir siyah- beyazlı kulübün kapısını çalan Lyon, son olarak 5 milyon euro teklif ederken, yönetim bu teklifi düşük bulduğunu belirterek geri çevirdi.
Yıldız oyuncu için şimdi Stuttgart da devreye girdi. Alman ekibinin 20 yaşındaki genç sol bek için siyah-beyazlı yönetime 7.5 milyon euro civarında bir teklif sunduğu öğrenildi.