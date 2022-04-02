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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz'a çifte talip! İşte önerilen rakam

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ın solak yıldızı Rıdvan Yılmaz, Avrupa ekiplerini peşine taktı. Genç futbolcu için Fransız temsilcisi Lyon’un ardından Stuttgart da devreye girdi. Almanlar 7.5 milyon euro önerdi. Siyah-beyazlıların ise daha önce 10 milyon euro talep ettiği Rıdvan Yılmaz için 12 milyon euro istediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz'a çifte talip! İşte önerilen rakam

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz'a çifte talip! İşte önerilen rakam

Genç oyuncu için bir süredir siyah- beyazlı kulübün kapısını çalan Lyon, son olarak 5 milyon euro teklif ederken, yönetim bu teklifi düşük bulduğunu belirterek geri çevirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz'a çifte talip! İşte önerilen rakam

Yıldız oyuncu için şimdi Stuttgart da devreye girdi. Alman ekibinin 20 yaşındaki genç sol bek için siyah-beyazlı yönetime 7.5 milyon euro civarında bir teklif sunduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz'a çifte talip! İşte önerilen rakam

Beşiktaş'ın ise daha önce 10 milyon euro talep ettiği Rıdvan Yılmaz için 12 milyon euro istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz'a çifte talip! İşte önerilen rakam

Genç oyuncu Rıdvan Yılmaz, bu sezon 27 resmi maçta görev yaptı. 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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