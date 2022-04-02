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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz ABD yolcusu! Beşiktaş'a bekleniyordu ama...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sezon sonunda Lille'den ayrılması beklenen Burak Yılmaz'ın adı Beşiktaş'la anılıyordu. Milli futbolcunun yeni rotasının ABD olacağı öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (Bjk spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 09:24
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz ABD yolcusu! Beşiktaş'a bekleniyordu ama...

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen Burak Yılmaz'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz ABD yolcusu! Beşiktaş'a bekleniyordu ama...

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Lille'de sezon sezonunda şampiyonluk yaşayan milli futbolcu, bu sezon ise uzun süredir gol atamadığı için eleştiriliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz ABD yolcusu! Beşiktaş'a bekleniyordu ama...

2022 Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'le oynanan karşılaşma sonrası A Milli Takım'dan da emekli olma kararı alan Burak Yılmaz, sezon sonunda Lille'den ayrılmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz ABD yolcusu! Beşiktaş'a bekleniyordu ama...

Yeni takımı hakkında birçok spekülasyon bulunan golcü oyuncunun ismi Beşiktaş ile anılıyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz ABD yolcusu! Beşiktaş'a bekleniyordu ama...

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği bilgilere göre Beşiktaş forması giymesi beklenen Burak Yılmaz'ın son transferini ABD'ye yapacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz ABD yolcusu! Beşiktaş'a bekleniyordu ama...

MLS takımlarından yüksek ücretli teklifler aldığı öğrenilen Burak Yılmaz'ın kararını yakın zamanda vermesi bekleniyor.

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