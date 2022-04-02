BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz ABD yolcusu! Beşiktaş'a bekleniyordu ama...

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen Burak Yılmaz 'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Lille'de sezon sezonunda şampiyonluk yaşayan milli futbolcu, bu sezon ise uzun süredir gol atamadığı için eleştiriliyor.