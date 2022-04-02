BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz ABD yolcusu! Beşiktaş'a bekleniyordu ama...

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen Burak Yılmaz'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen Burak Yılmaz'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Lille'de sezon sezonunda şampiyonluk yaşayan milli futbolcu, bu sezon ise uzun süredir gol atamadığı için eleştiriliyor.
2022 Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'le oynanan karşılaşma sonrası A Milli Takım'dan da emekli olma kararı alan Burak Yılmaz, sezon sonunda Lille'den ayrılmaya hazırlanıyor.
Yeni takımı hakkında birçok spekülasyon bulunan golcü oyuncunun ismi Beşiktaş ile anılıyordu.
A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği bilgilere göre Beşiktaş forması giymesi beklenen Burak Yılmaz'ın son transferini ABD'ye yapacağı öğrenildi.
MLS takımlarından yüksek ücretli teklifler aldığı öğrenilen Burak Yılmaz'ın kararını yakın zamanda vermesi bekleniyor.