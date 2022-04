Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in gözüne giren isimlerin başında Can Bozdoğan geliyor. Siyah-beyazlılar, geleceğe yönelik bir takım oluşturmak isterken Can Bozdoğan da kadroda tutulmak istenen isimler arasında. Schalke'den 300 bin euro'ya kiralanan 20 yaşındaki orta sahanın 1.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, bu rakamı 1 milyon Euro seviyelerine çekmek için Alman ekibi ile temaslarını sürdürüyor.