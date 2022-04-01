Haberler Beşiktaş SPOR HABERİ - Fransızlar Rıdvan Yılmaz için teklifini sundu! İşte Beşiktaş'ın talebi

SPOR HABERİ - Fransızlar Rıdvan Yılmaz için teklifini sundu! İşte Beşiktaş'ın talebi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için Lyon iddiaları ağırlık kazandı. Fransızların 5 milyon önerdiği, Beşiktaş’ın 7 milyon istediği belirtildi. Fransa medyası da “Lyon onu çok istiyor” dedi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 06:50
SPOR HABERİ - Fransızlar Rıdvan Yılmaz için teklifini sundu! İşte Beşiktaş'ın talebi

Bir süre önce Fransız ekibi Lyon'un Rıdvan Yılmaz için devrede olduğu ileri sürülmüştü. Bu iddialar gittikçe ciddiyet kazanırken Lyon yönetiminin 20 yaşındaki sol bekin transferinde oldukça istekli olduğu hatta siyah beyazlı kulübe teklifin yapıldığı belirtildi. Fransız yetkililerin 5 milyon euro civarında bir rakam sunduğu belirtilirken Beşiktaş yönetiminin ise 7 milyon euro talep ettikleri vurgulandı. Fransa basınında da yer alan haberlerde "Lyon, Boğaz'ın gelecek vadeden genç yıldızı için bastırıyor" ifadeleri kullanılırken, transfer için teknik direktör Peter Bosz'un çok istekli olduğu bildirildi. Rıdvan için sezon sonu sürpriz gelişmelerin yaşanabileceğinin altı çizildi. Rıdvan bu sezon 27 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle mücadele etti.

DİĞER
Son dakika haberleri: Milli takımı bırakan Burak Yılmaz Süper Lig’e geri dönüyor! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu…
Motosikletin sahibi hırsızı burnundan tanıdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor