SPOR HABERİ - Fransızlar Rıdvan Yılmaz için teklifini sundu! İşte Beşiktaş'ın talebi

Bir süre önce Fransız ekibi Lyon'un Rıdvan Yılmaz için devrede olduğu ileri sürülmüştü. Bu iddialar gittikçe ciddiyet kazanırken Lyon yönetiminin 20 yaşındaki sol bekin transferinde oldukça istekli olduğu hatta siyah beyazlı kulübe teklifin yapıldığı belirtildi. Fransız yetkililerin 5 milyon euro civarında bir rakam sunduğu belirtilirken Beşiktaş yönetiminin ise 7 milyon euro talep ettikleri vurgulandı. Fransa basınında da yer alan haberlerde "Lyon, Boğaz'ın gelecek vadeden genç yıldızı için bastırıyor" ifadeleri kullanılırken, transfer için teknik direktör Peter Bosz'un çok istekli olduğu bildirildi. Rıdvan için sezon sonu sürpriz gelişmelerin yaşanabileceğinin altı çizildi. Rıdvan bu sezon 27 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle mücadele etti.