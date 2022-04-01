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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Valerien Ismael'i uyardı! "Biri ona lütfen anlatsın..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, takımın başına Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'i getirmişti. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da siyah-beyazlıların yeni hocasını değerlendirirken bir de uyarıda bulundu. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 08:00
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Valerien Ismael'i uyardı! "Biri ona lütfen anlatsın..."

SİNAN VARDAR - DEĞİŞİM BAŞLIYOR

Beşiktaş camianın içinden yetişmiş; Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'nin ardından teknik direktörlüğe getirilen Valerien Ismael hızlı bir giriş yaptı. Tabii ki Valerien Ismael için ne söylesek çok bir anlam ifade etmiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Valerien Ismael'i uyardı! "Biri ona lütfen anlatsın..."

Akademisyen, genç, idealist ve büyük projeleri olduğu söyleniyor. Gençlere önem veren bir teknik adamın öz kaynak hamlesinde büyük katkıları olacağını umut ediyorum. Ismael'in sabahın kör ışıklarında tesislerde mesaiye başladığını medyadan öğrendik.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Valerien Ismael'i uyardı! "Biri ona lütfen anlatsın..."

Şu ana kadar Fransız teknik adamın olumlu yönleri yazılıp, çiziliyor. Güzel başladı, güzel de bir dönem olmasını temenni ediyor, kendisine başarılar diliyorum. Ama ülkemizin de özellikle yabancı teknik adamlar için kolay olmadığını kabul etmemiz gerekir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Valerien Ismael'i uyardı! "Biri ona lütfen anlatsın..."

Kabul etmeliyiz ki, futbolda ileri bir düzeyde olmasak da olumlamaları ve eleştirileri fazlasıyla abartıyla yapan kamuoyuna sahibiz. Fransız teknik adamın yanına ilerleyen günlerde olası sert eleştirileri göğsünde yumuşatabilecek yardımcı teknik adam veya menajer dahil edilseydi tam isabet olurdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Valerien Ismael'i uyardı! "Biri ona lütfen anlatsın..."

Naçizane; Del Bosque, Hiddink, Löw, Mancini gibi dünya markası hocalar ülkemizden tef çalınarak gönderildiğini hatırlatmak istedim! Valerien Ismael'in en çok eleştirildiği noktalardan biri daha önce çalıştığı ekiplerde uzun soluklu çalışmamış olması...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Valerien Ismael'i uyardı! "Biri ona lütfen anlatsın..."

Almanya'nın Nürnberg ekibinde sadece 4 ay görev almış ve ayrılırken yaptığı açıklama kariyerin basamaklarını özetler gibi; "Kulüp içindeki entrikalardan çok çektim. Taraftarın ve kamuoyunun erken başarı beklentisinin beni yanlışlara sürükledi."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Valerien Ismael'i uyardı! "Biri ona lütfen anlatsın..."

Bu itirafı şunu gösteriyor ki; böylesine kötü bir tecrübe yaşaması ona Beşiktaş macerasında çok olumlu yansıyabilir. Ama biri ona lütfen şunu da anlatsın; Nürnberg'deki baskıdan çok daha fazlasına hazır olsun.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Valerien Ismael'i uyardı! "Biri ona lütfen anlatsın..."

Ben futbolda kuşak çatışmasına gereksiz bulanlardanım. Gerçek şu ki; Türkiye'de futbol yavaş oynanıyor. Futbolumuzu modernleştirmeliyiz. Gelişime açık olmalıyız ama futbolu da yeniden keşfetmiyoruz. 4-4-2 tercihim ama Rosier ve Rıdvan gibi kanat oyuncularınız varsa 3-4-3'e de 'hayır' demem.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Valerien Ismael'i uyardı! "Biri ona lütfen anlatsın..."

Beşiktaş'ın bu sezon en çok koşan 17. takım olmasının sistemle anlatılır yanı yok. Beşiktaş yeni bir döneme giriyor. Yıllardır belirtiyorum; üreterek kazanmalıyız. Türk gençleri dünyanın en yetenekli gençleri ve patlamaya hazır bomba gibiler...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Valerien Ismael'i uyardı! "Biri ona lütfen anlatsın..."

Beşiktaş ve Türk futbolunun gençlik ateşine ihtiyacı var. Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz gibi genç yeteneklerin yanı sıra öz kaynak düzeninde 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Avtandil Duishoev de gelecek vaadeden önemli oyunculardan...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Valerien Ismael'i uyardı! "Biri ona lütfen anlatsın..."

Ismael bu gençlerle Beşiktaş'ın ufkunu açabilir. Unutmadan; Beşiktaş yönetimi bu gençlerle bir an önce sözleşme yinelemelidir. Ismael'in başarısı Beşiktaş'ın başarısı olacaktır. Yeni teknik ekibe tam destek olmalıyız.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Valerien Ismael'i uyardı! "Biri ona lütfen anlatsın..."

Ve, başarı hemen gelmeyecek sancıları da olacaktır. Şimdi birlik olma günüdür. Umarım Beşiktaş'ta büyük başarıların yaşanacağı yepyeni bir döneme yelken açarız.

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