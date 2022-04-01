BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Valerien Ismael'i uyardı! "Biri ona lütfen anlatsın..."

Bu itirafı şunu gösteriyor ki; böylesine kötü bir tecrübe yaşaması ona Beşiktaş macerasında çok olumlu yansıyabilir. Ama biri ona lütfen şunu da anlatsın; Nürnberg'deki baskıdan çok daha fazlasına hazır olsun.

Ben futbolda kuşak çatışmasına gereksiz bulanlardanım. Gerçek şu ki; Türkiye'de futbol yavaş oynanıyor. Futbolumuzu modernleştirmeliyiz. Gelişime açık olmalıyız ama futbolu da yeniden keşfetmiyoruz. 4-4-2 tercihim ama Rosier ve Rıdvan gibi kanat oyuncularınız varsa 3-4-3'e de 'hayır' demem.