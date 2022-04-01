BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Valerien Ismael'i uyardı! "Biri ona lütfen anlatsın..."

SİNAN VARDAR - DEĞİŞİM BAŞLIYOR
Beşiktaş camianın içinden yetişmiş; Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'nin ardından teknik direktörlüğe getirilen Valerien Ismael hızlı bir giriş yaptı. Tabii ki Valerien Ismael için ne söylesek çok bir anlam ifade etmiyor.
Akademisyen, genç, idealist ve büyük projeleri olduğu söyleniyor. Gençlere önem veren bir teknik adamın öz kaynak hamlesinde büyük katkıları olacağını umut ediyorum. Ismael'in sabahın kör ışıklarında tesislerde mesaiye başladığını medyadan öğrendik.
Şu ana kadar Fransız teknik adamın olumlu yönleri yazılıp, çiziliyor. Güzel başladı, güzel de bir dönem olmasını temenni ediyor, kendisine başarılar diliyorum. Ama ülkemizin de özellikle yabancı teknik adamlar için kolay olmadığını kabul etmemiz gerekir.