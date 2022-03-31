Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu! "Geri dönmek..."

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma Miralem Pjanic, geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. İşte Pjanic'in öne çıkan sözleri:
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma Miralem Pjanic, geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. İşte Pjanic'in öne çıkan sözleri:
Ukrayna'da olanları görmek beni 1996'ya götürüyor. 6 yaşındaydım ve Bosna'ya ilk kez dönüyordum.
O anları asla unutmayacağım. İnsanların güvenliğini sağlamak için Amerikan tankları sokaklarda dolaşıyordu.
İstanbul trafik dışında çok güzel ama İtalya'yı unutmadım. Orası benim ikinci evim. İtalya'yı çok özlüyorum.
Açıkçası kesinlikle geri dönmek isterdim. İtalya'nın Dünya Kupası'na gidememesi, beni de bir İtalyan gibi etkiledi.
Juventus ile iki kez görüştük ama transfer gerçekleşmedi, ekonomik anlamda sorun yoktu.
Benim için bir projede yer almak önemli. Serie A'yı kesinlikle kazanmak isterim.
Açım, deneyimliyim, neredeyse 700 maça çıktım. Sanırım hala yüksek hedeflere talip olabilirim.