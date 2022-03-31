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Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu! "Geri dönmek..."

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. İşte Pjanic'in röportajından öne çıkan sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 20:17
Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu! "Geri dönmek..."

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma Miralem Pjanic, geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. İşte Pjanic'in öne çıkan sözleri:

Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu! "Geri dönmek..."

Ukrayna'da olanları görmek beni 1996'ya götürüyor. 6 yaşındaydım ve Bosna'ya ilk kez dönüyordum.

Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu! "Geri dönmek..."

O anları asla unutmayacağım. İnsanların güvenliğini sağlamak için Amerikan tankları sokaklarda dolaşıyordu.

Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu! "Geri dönmek..."

İstanbul trafik dışında çok güzel ama İtalya'yı unutmadım. Orası benim ikinci evim. İtalya'yı çok özlüyorum.

Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu! "Geri dönmek..."

Açıkçası kesinlikle geri dönmek isterdim. İtalya'nın Dünya Kupası'na gidememesi, beni de bir İtalyan gibi etkiledi.

Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu! "Geri dönmek..."

Juventus ile iki kez görüştük ama transfer gerçekleşmedi, ekonomik anlamda sorun yoktu.

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