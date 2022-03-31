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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'e Kartal pençesi! İşte o plan

Beşiktaş yönetimi, Ersin Destanoğlu'nun Avrupa’ya gitme ihtimaline karşılık Fenerbahçe’yle sözleşmesi bitecek olan Berke Özer’i yakın takibe aldı. Siyah-beyazlılar, Berke'yi de Ersin gibi parlatarak, önümüzdeki süreçte gelir elde etmeyi planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 07:00
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'e Kartal pençesi! İşte o plan

Beşiktaş'ta 1 numara için yeni bir isim daha gündeme geldi; Berke Özer...Siyah-beyazlılar, başta Fransız ekipleri olmak üzere birçok büyük kulübün takibe aldığı Ersin'in 10 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeliyle satılması durumunda; yine genç bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Ersin'in elden çıkarılması halinde Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 19 yaşında ve 1.91 boyundaki Berke kadroya dahil edilmeye çalışılacak. Beşiktaş yönetimi, Ersin'de olduğu gibi Berke'yi de parlatarak, önümüzdeki süreçte gelir elde etmeyi planlıyor. Bu arada Ersin giderse kaleyi koruyacak ilk isim Kartal'ın genç yeteneği Emre Bilgin olacak.

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