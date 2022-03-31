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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın'da flaş gelişme! Beşiktaş'ın teklifini...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Güven Yalçın'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlı yönetimin, genç isme yeni bir sözleşme önerdiği ancak golcü oyuncunun bu teklifi düşük bulduğu için reddettiği ifade edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 11:46
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın'da flaş gelişme! Beşiktaş'ın teklifini...

Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile birlikte ligin kalan haftalarında maksimum puan alarak sezonu tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncularla görüşmeler de sürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın'da flaş gelişme! Beşiktaş'ın teklifini...

Hürriyet'te yer alan habere göre Güven Yalçın ile siyah beyazlı yönetim arasında yapılan görüşmelerde taraflar anlaşma sağlayamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın'da flaş gelişme! Beşiktaş'ın teklifini...

Beşiktaşlı kurmayların 2018'den bu yana Beşiktaş'ta görev yapan 23 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon TL'lik bir öneride bulunduğu rakamı düşük bulan Güven'in bu teklifi kabul etmediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın'da flaş gelişme! Beşiktaş'ın teklifini...

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın'da flaş gelişme! Beşiktaş'ın teklifini...

Genç oyuncu, siyah-beyazlılarda bu sezon forma giydiği 26 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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