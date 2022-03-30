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Spor Toto Süper Lig Haberleri: Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31. haftasında lider Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 15:51
Spor Toto Süper Lig Haberleri: Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü lider Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Milli takım kamplarından dönen Domagoj Vida ile Rıdvan Yılmaz yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına 1 Nisan Cuma günü Vodafone Park'ta taraftara ve basına açık yapılacak antrenmanla devam edecek.

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