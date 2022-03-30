BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İngilizlerden Kartal'a Elneny müjdesi!

Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonu biteceği için yeniden siyah beyazlı kulübün gündemine giren Mohamed Elneny konusunda İngiliz basınından da yeni iddialar geldi.

Ada medyası Mısırlı ön liberonun başta Beşiktaş olmak üzere Başakşehir ve bir Süper Lig takımının daha listesinde olduğu belirtildi.