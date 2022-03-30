Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael sistemini anlattı! "Projem aslında..."

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael futbol felsefesi ve kariyerinin başından beri uyguladığı taktik disipliniyle dikkat çekiyor.
9 Şubat 2021 tarihinde The Athletic'te yayınlanan özel araştırmada Valerien Ismael, futbol felsefesinden ve taktik çalışmalarından özel olarak bahsediyor.
Fransız çalıştırıcının kariyerini, futbol düşüncelerini ve taktik çalışmalarını tanıtan bu araştırmada ilginç anektodlar dikkat çekiyor. 46 yaşındaki teknik direktörün başarı için ortaya koyduğu formüller, prensipler ve planlar hem kendi ağzından hem de dergide şöyle sıralanıyor: