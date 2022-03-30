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Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael sistemini anlattı! "Projem aslında..."

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların çiçeği burnunda teknik direktörü Valerien Ismael, futbol sistemini anlattı. Valerien Ismael, yaptığı konuşmada kendi futbol felsefesinden bahsederken, saha içinde görmek istediği takım felsefesini de anlattı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 11:18
Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael sistemini anlattı! "Projem aslında..."

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael futbol felsefesi ve kariyerinin başından beri uyguladığı taktik disipliniyle dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael sistemini anlattı! "Projem aslında..."

9 Şubat 2021 tarihinde The Athletic'te yayınlanan özel araştırmada Valerien Ismael, futbol felsefesinden ve taktik çalışmalarından özel olarak bahsediyor.

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael sistemini anlattı! "Projem aslında..."

Fransız çalıştırıcının kariyerini, futbol düşüncelerini ve taktik çalışmalarını tanıtan bu araştırmada ilginç anektodlar dikkat çekiyor. 46 yaşındaki teknik direktörün başarı için ortaya koyduğu formüller, prensipler ve planlar hem kendi ağzından hem de dergide şöyle sıralanıyor:

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael sistemini anlattı! "Projem aslında..."

3'LÜ SİSTEMİN DETAYLARI
- Projem aslında şu: Yüksek pres... 90 dakika boyunca pres. Kariyerimin ilk yıllarında takımlarımdan bunu istediğimde 60. dakikadan sonra fiziksel yorgunluk olurdu. Bu konu üzerine çok düşündüm ve çalışma metotlarımı, antrenman stilimi değiştirdim.

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael sistemini anlattı! "Projem aslında..."

- Çalışmak, antrenman yapmak ve fiziksel olarak diri kalmak bizim oyun planımızın olmazsa olmazı. 3-4-3 ve 3-4-1-2 gibi planlarımız var. Bu biraz rakibe göre de şekilleniyor. Rakip geride savunmada 3 kişiyle mi yoksa 4 kişiyle mi duruyor gibi.

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael sistemini anlattı! "Projem aslında..."

- Hızlı presle topu rakipten kapmak, hızlı bir geçiş oyunu ve rakibi hazırlıksız yakalamak... Yapmak istediğimiz bu, gole gitmenin en hızlı yolu bu.

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael sistemini anlattı! "Projem aslında..."

- Hücumlara direkt ve hızlı çıkmak istiyorum. Bir amaç olmalı. Açıkçası bilinçli olmalıyız yani hızlı pres yapmakla bitmiyor. Topu kaptıktan sonra nasıl oynayacağız ve ne yapacağız bunu bilmeliyiz, bilinçli oynamalıyız.

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael sistemini anlattı! "Projem aslında..."

- Takımımız güçlü olmalı, kaliteden daha önce takım güçlü olmalı. Oyunu güçlü olarak domine etmeliyiz. Bunun için de çok çalışmalıyız.

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael sistemini anlattı! "Projem aslında..."

ISMAEL'İN 'ALTIN' SORUSU
The Athletic'te yer alan geniş araştırmada Valerien Ismael'in pres konusundaki hassasiyeti ve çalışmaları da gözler önüne seriliyor.

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael sistemini anlattı! "Projem aslında..."

Ismael'in pres konusunda oyuncularına nasıl yaklaştığı kendi sözleriyle paylaşılıyor: "Futbolcularıma her zaman ilk sorduğum soru şudur: Pres nedir? Onların cevabına göre bir plan kurarız. Diyelim ki takım ilk 15 dakikada 1-0 geriye düştü, bundan sonra ne yapacağız, pres nasıl sürecek? Bunlar hep bir süreç. Bütün soruların cevabını bilmeliyiz. Topa sahipken nasıl oynayacağız ve topsuz oyunda nasıl oynayacağız, hepsini bilmeliyiz. Bütün takım aynı anda hareket etme özelliğini kazanmalı. Yani bir pres başladığında herkes bir olmalı, presin ne zaman başlayacağını herkes bilmeli. Bu bir süreç, hemen olmuyor. Futbolcularımla tek tek bu konu üzerinde çalışırım."

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