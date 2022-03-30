Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael sistemini anlattı! "Projem aslında..."

Ismael'in pres konusunda oyuncularına nasıl yaklaştığı kendi sözleriyle paylaşılıyor: "Futbolcularıma her zaman ilk sorduğum soru şudur: Pres nedir? Onların cevabına göre bir plan kurarız. Diyelim ki takım ilk 15 dakikada 1-0 geriye düştü, bundan sonra ne yapacağız, pres nasıl sürecek? Bunlar hep bir süreç. Bütün soruların cevabını bilmeliyiz. Topa sahipken nasıl oynayacağız ve topsuz oyunda nasıl oynayacağız, hepsini bilmeliyiz. Bütün takım aynı anda hareket etme özelliğini kazanmalı. Yani bir pres başladığında herkes bir olmalı, presin ne zaman başlayacağını herkes bilmeli. Bu bir süreç, hemen olmuyor. Futbolcularımla tek tek bu konu üzerinde çalışırım."