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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Atiba kararı! 1 yıl daha kalıyor

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Atiba konusunda kararını verdi. Siyah-beyazlıların, Dünya Kupası’na gitmesi kesinleşen 39 yaşındaki Kanadalı yıldızla 500 bin euro karşılığında 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Atiba kararı! 1 yıl daha kalıyor

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Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson, önümüzdeki sezonda da siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. Ülkesi Kanada'yı 36 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan tecrübeli futbolcu, gelecek sezon da futbol kariyerine devam edecek. 39 yaşındaki futbolcu, Katar'daki turnuvada Kanada Milli Takım forması giyecek. 1 yıl daha futbolda kalması kesinleşen Atiba'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi ise bu yaz sona eriyor.

21 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda hem Kanada'yı hem de Beşiktaş'ı temsil etmek istediğini söyleyen Kanadalı futbolcu, İstanbul'a döndükten sonra yönetim ile masaya oturacak. 1 yıllık sözleşme talep edecek olan Atiba, ücret konusunda ise Beşiktaş'ın teklifine zorluk çıkarmayı düşünmüyor. Atiba'ya önümüzdeki sezonda da, bu yıl aldığı gibi 500 bin euro teklif edileceği ifade edildi.

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