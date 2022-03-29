Yıldızlar dönüyor

Beşiktaş'ta Pjanic ve Josef'den sevindirici haber geldi. Uyluk arka adalesinden sakatlığı bulunan Pjanic bireysel çalışmalara başladı. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Josef de takıma döndü. Trabzon maçı öncesinde iki oyuncunun da çalışmalara başlaması teknik ekibi de mutlu etti. En son kupa maçında forma giyen Pjanic'in pazar gününe kadar yapacağı çalışmalarla adını 21 kişilik maç kadrosuna yazdırabileceği belirtildi. Josef'in ise ağrılarının tamamen dinmesiyle birlikte Trabzon maçında 11'de olması bekleniyor.