Beşiktaş'ta Cyle Larin ikilemi! Valerien Ismael...

Beşiktaş'ta iç transferde durumu en çok merak edilen futbolculardan biri Cyle Larin… Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta attığı 19 gol ve yaptığı 6 asistle büyük pay sahibi olan Kanadalı golcü, milli takımını da 36 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan isimlerden biri oldu.





Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Larin'i kaybetmek istemese de Kanadalı oyuncunun astronomik ücret isteği görüşmelerin tıkanmasına neden olmuştu.



