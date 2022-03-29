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Beşiktaş'ta Cyle Larin ikilemi! Valerien Ismael...

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cyle Larin'in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı yönetimin henüz anlaşma sağlayamadığı Kanadalı golcü, 3-4-3 sistemini benimseyen yeni teknik direktör Valerien Ismael'in en önemli oyuncusu olarak öne çıkıyor...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:00
Beşiktaş'ta Cyle Larin ikilemi! Valerien Ismael...

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Beşiktaş'ta iç transferde durumu en çok merak edilen futbolculardan biri Cyle Larin… Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta attığı 19 gol ve yaptığı 6 asistle büyük pay sahibi olan Kanadalı golcü, milli takımını da 36 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan isimlerden biri oldu.

Beşiktaş'ta Cyle Larin ikilemi! Valerien Ismael...

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Larin'i kaybetmek istemese de Kanadalı oyuncunun astronomik ücret isteği görüşmelerin tıkanmasına neden olmuştu.

Beşiktaş'ta Cyle Larin ikilemi! Valerien Ismael...

ARADAKİ 750 BİN EURO'LUK FARK BİR TÜRLÜ ERİMEDİ

Yeni teknik direktör Valerien İsmael'in de çok kullandığı 3-4-3 sisteminde sol kanat forvet için biçilmiş kaftan olan Larin'in Beşiktaş'tan istediği yıllık 2.5 milyon Euro ücret çok bulunmuş ve 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1 milyon 750 bir Euro önerilmişti. Aralık 2021'de gerçekleşen bu görüşmeden sonra taraflar arasında bir ilerleme sağlanamamıştı.


Beşiktaş'ta Cyle Larin ikilemi! Valerien Ismael...

Sabah'ın derlediği habere göre bu şartlarda Kanadalı'nın ayrılığı ağır bassa da başkan Ahmet Nur Çebi'nin oyuncuyla son bir görüşme yapacağı ve son sözün burada söyleneceği belirtildi

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