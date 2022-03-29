Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti.



Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın (30 Mart) saat 11.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.