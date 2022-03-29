BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi Valerien Ismael'in aklını karıştırdı!

Beşiktaş 'ta sezon başından bu yana kaçırdığı goller nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Batshuayi'nin, milli takım performansı hesapları alt üst etti.

Siyah-beyazlıların yeni hocası Valerien İsmael'in yeni sistemi 3-4-3'ünde Batshuayi gibi koşucu değil, Mario Gomez gibi ceza sahası içi santrforuna ihtiyaç var. Ancak Batsman'ın, son İrlanda maçındaki performansı Fransız teknik adamın da kafasını karıştırdı.