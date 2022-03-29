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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi Valerien Ismael'in aklını karıştırdı!

Beşiktaş'ta bu sezon kaçırdığı net pozisyonlar nedeniyle yoğun eleştiri alan Michy Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nda ise İrlanda filelerine nefis bir gol atmıştı. Karşılaşmada attığı golün yanı sıra başarılı da bir futbol sergileyen Batshuayi'nin bu performansı, teknik direktör Valerien Ismael’in de aklını bulandırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:00
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi Valerien Ismael'in aklını karıştırdı!

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana kaçırdığı goller nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Batshuayi'nin, milli takım performansı hesapları alt üst etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi Valerien Ismael'in aklını karıştırdı!

Siyah-beyazlıların yeni hocası Valerien İsmael'in yeni sistemi 3-4-3'ünde Batshuayi gibi koşucu değil, Mario Gomez gibi ceza sahası içi santrforuna ihtiyaç var. Ancak Batsman'ın, son İrlanda maçındaki performansı Fransız teknik adamın da kafasını karıştırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi Valerien Ismael'in aklını karıştırdı!

SON KARAR SEZON SONU
Voetbalkrant'ın haberine göre Michy Batshuayi; kulüp düzeyinde karışık bir kariyere sahip olsa da Belçika Milli Takımı için sürekli gol atıyor ve Dünya Kupası kadrosunda olmaya göz kırpıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi Valerien Ismael'in aklını karıştırdı!

Michy Batshuayi, milli takım formasıyla 23. golünü İrlanda karşısında attı. Batsman, Belçika'nın en çok gol atan oyuncuları sıralamasında 9'uncu sırada. Kiralık olarak forma giyen tecrübeli forvetle ilgisi son karar sezon sonu verilecek.

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