Haberler Beşiktaş SPOR HABERİ - Valerien Ismael'den yönetime transfer talebi! Darly Dike...

SPOR HABERİ - Valerien Ismael'den yönetime transfer talebi! Darly Dike...

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar sonrası takımın başına getirilen Valerien Ismael çalışmalara hızlı başladı. Fransız çalıştırıcı "Gelişime çok açık" dediği eski öğrencisi Darly Dike'ın transferi için istekte bulundu. Yönetimin ise kiralama için teklif hazırlığına başladı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 07:00
SPOR HABERİ - Valerien Ismael'den yönetime transfer talebi! Darly Dike...

Yeni teknik direktör Valerien İsmael, geçtiğimiz günlerde yönetimle yaptığı toplantıda transferlere yönelik çalışmalar hakkında bilgi alıp isteklerini sıralamıştı. Bu doğrultuda bir de yeni liste oluşturmaya başlayan Fransız çalıştırıcı, ilk olarak West Brom'da forma giyen eski öğrencisi Darly Dike'ın adını vermişti.

SPOR HABERİ - Valerien Ismael'den yönetime transfer talebi! Darly Dike...

Kulübünde fazla şans bulamaması ve genç yaşı (21) nedeniyle Dike'a olumlu bakan siyah beyazlılar bu transfer hamlesi için hazırlıklara start verdi. Championship ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralanması konusunda harekete geçildi.

SPOR HABERİ - Valerien Ismael'den yönetime transfer talebi! Darly Dike...

OYUNCUDAN SÖZ ALINDI
Gelen haberlere göre yönetimin ilk etapta 2.5-3 milyon euro civarında bir kiralama teklifi sunacağı West Brom'a ayrıca satın alma opsiyonu önereceği belirtildi. Valerien İsmael'in "Gelişime çok açık" olarak lanse ettiği genç forvet oyuncusu için ilk temasların nisanın ilk haftasında kurulabileceği öğrenildi.

SPOR HABERİ - Valerien Ismael'den yönetime transfer talebi! Darly Dike...

1.87 boyundaki Daryl Dike ile Türkiye'ye gelmeden önce görüştüğü kaydedilen İsmael'in eski talebesinden olumlu yanıt aldığını yönetime ilettiği de detay olarak paylaşıldı. Oyuncudaki en büyük handikapın ise bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıklar olduğu ifade ediliyor.

SPOR HABERİ - Valerien Ismael'den yönetime transfer talebi! Darly Dike...

YÖNETİM NABIZ YOKLAYACAK
Dike için yapılması planlanan görüşmeden sonra listeye alınacak farklı mevkilerdeki diğer adaylarla da ilk temaslar nisan ayında kurulacak. Yönetim görüşmelerde alacağı cevaplara göre talip olunacak adaylarda ya indirim yaptırmaya çalışacak ya da farklı alternatiflere yönelecek.

SPOR HABERİ - Valerien Ismael'den yönetime transfer talebi! Darly Dike...

ARTILARI
-İki ayağını da çok iyi kullanıyor
-Şutları güçlü
-Fiziksel gücü yüksek
-Kolay yorulmuyor
-Hırslı

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