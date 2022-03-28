SPOR HABERİ - Valerien Ismael'den yönetime transfer talebi! Darly Dike...

Yeni teknik direktör Valerien İsmael, geçtiğimiz günlerde yönetimle yaptığı toplantıda transferlere yönelik çalışmalar hakkında bilgi alıp isteklerini sıralamıştı. Bu doğrultuda bir de yeni liste oluşturmaya başlayan Fransız çalıştırıcı, ilk olarak West Brom'da forma giyen eski öğrencisi Darly Dike'ın adını vermişti.

Kulübünde fazla şans bulamaması ve genç yaşı (21) nedeniyle Dike'a olumlu bakan siyah beyazlılar bu transfer hamlesi için hazırlıklara start verdi. Championship ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralanması konusunda harekete geçildi.