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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pjanic ve Welinton son idmanda takımla çalıştı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu lider Trabzonspor'la kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta, Miralem Pjanic ile Welinton son yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 14:39 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 14:45
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pjanic ve Welinton son idmanda takımla çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılarda Miralem Pjanic ile Welinton Souza takımla birlikte çalıştı.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın (29 Mart) saat 11.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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