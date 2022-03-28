Hoca kararı Kazancı'nın projesi!

Beşiktaş'ın futbolda aldığı tüm önemli kararlarda etkisi olan Kazancı, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Portekiz'de bir görüşme gerçekleştirmiş Pinheiro ile büyük oranda anlaşmıştı. Ancak son anda yaşanan pürüzlerin ardından bu transfer gerçekleşmemişti. Kazancı, tıpkı Pinheiro'da olduğu gibi Valerien İsmael ismini de sır gibi sakladı. Görüşmeleri sessiz sedasız bir şekile yürüten sportif direktör Kazancı, yönetimi de bu konuda ikna etmeyi başardı. Kazancı'nın dikkat çeken bir diğer yanı ise yerli menajerlerle arasına mesafe koyması...