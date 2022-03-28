Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta dev operasyon! 15 futbolcu...

Beşiktaş'ta dev operasyon! 15 futbolcu...

Son dakika spor haberi: Takımı Fransız teknik adam Valerien Ismael'e emanet eden Beşiktaş'ta büyük bir değişim yaşanacak. Kalan haftalarda alınacak sonuçlarla ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda gelecek sezonun temelleri de atılacak. Kadro mühendisliğini sistemine uygun isimlerden oluşturacak olan 46 yaşındaki çalıştırıcı, mevcut isimlerle ilgili kararlar alacak. Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek 15 futbolcunun büyük çoğunluyla yollar ayrılacak. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 10:54
Beşiktaş'ta dev operasyon! 15 futbolcu...

Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun yol haritasını yeni teknik direktör Valerien İsmael ile çizecek.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 15 futbolcu...

Halen 45 milyon euro olan futbol takımının bütçesini gelecek sezon 25 milyon euro'ya indirme kararı alan siyah beyazlılar, kadro planlamasını Fransız teknik direktörün hazırlayacağı rapora göre yapacak.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 15 futbolcu...

15 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!
Hürriyet'in haberine göre; Takımın yıllık bütçesini 20 milyon Euro birden düşürecek olan Beşiktaş yönetiminin elini bu konuda en çok rahatlatan olay, sezon sonu 15 futbolcunun sözleşmelerinin bitecek olması.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 15 futbolcu...

Yıllık toplam ücretleri 25 milyon Euro'yu bulan bu oyuncuların büyük çoğunluğunun mukaveleleri yenilenmeyecek.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 15 futbolcu...

KADRO DIŞILAR KESİN GİDECEK
Uzun süredir kadro dışı olan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'yı sezon sonu kesin olarak gönderecek olan siyah beyazlılarda sözleşmesi bitecek diğer 11 oyuncu hakkındaki karar, teknik direktör Valerien Ismael ile birlikte alınacak.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 15 futbolcu...

Yılda 3.5 milyon Euro alan Vida ile 1.7 milyon Euro ödenen Larin, önerilen rakamları beğenmedikleri takdirde gönderilecek.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 15 futbolcu...

Oğuzhan Özyakup, Josef de Souza, Güven Yalçın, Gökhan Töre, Atiba, Mehmet Topal ve kiralık sözleşmeleri bitecek olan Pjanic, Batshuayi ve Can hakkındaki kararı Valerien İsmael verecek.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 15 futbolcu...

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda futbolculara verilecek tavan ücretini de belirledi. Yılda net 1 milyon 200 bin Euro olarak belirlenen bu rakam, sadece santrfor mevkisinde oynayan futbolcu için aşılacak.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas depremi! İşte seçime götüren 9 neden
ABD'nin Polonya'daki patriotları ilk kez görüntülendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor