Beşiktaş'ta dev operasyon! 15 futbolcu...

Halen 45 milyon euro olan futbol takımının bütçesini gelecek sezon 25 milyon euro'ya indirme kararı alan siyah beyazlılar, kadro planlamasını Fransız teknik direktörün hazırlayacağı rapora göre yapacak.

15 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!

Hürriyet'in haberine göre; Takımın yıllık bütçesini 20 milyon Euro birden düşürecek olan Beşiktaş yönetiminin elini bu konuda en çok rahatlatan olay, sezon sonu 15 futbolcunun sözleşmelerinin bitecek olması.