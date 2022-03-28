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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan stopere yerli hamlesi! Koray Günter...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni hocası Valerien Ismael'le farklı bir döneme giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Yabancı kısıtlaması nedeniyle kadroya yerli takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların hedefinde Koray Günter var. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 08:00
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan stopere yerli hamlesi! Koray Günter...

Yeni teknik direktör Valerien Ismael'in uygulayacağı 3-4-3 sistemine uygun bir takım oluşturmak için yavaş yavaş harekete geçen Beşiktaş, gelecek sezon yerli oyuncu sayısının 4'e yükseleceğini de düşünerek stopere Türk oyuncu eklemesi yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan stopere yerli hamlesi! Koray Günter...

Takvim'de yer alan habere göre siyah- beyazlıların hedefi ise Koray Günter ya da Kaan Ayhan'dan birini kadroya dahil etmek. İki oyuncunun da menajerliğini yapan Ersin Akan, aynı zamanda Kenan Karaman, Güven Yalçın ve Can Bozdoğan'ın da menajeri.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan stopere yerli hamlesi! Koray Günter...

Beşiktaş yönetimi kendisiyle yaptığı görüşmede bu kez Koray Günter ya da Kaan Ayhan'dan birini kesinlikle kadroya dahil etmek istediklerini belirtti. Öncelik ise Verona forması giyen Koray.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan stopere yerli hamlesi! Koray Günter...

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona erecek. Bunun avantajını kullanmak isteyen Beşiktaş, uygun bir bonservisle Koray'ı transfer etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan stopere yerli hamlesi! Koray Günter...

İki sezon önce 2 milyon euro bonservisle Genoa'dan Verona'ya transfer edilen tecrübeli savunmacı, bu sezon 24 resmi maça çıkarken 1 gol kaydetti ve 2 bin 65 dakika sahada kalarak takımının önemli isimlerinden biri oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan stopere yerli hamlesi! Koray Günter...

Beşiktaş'ın daha önce çok uğraştığı Kaan Ayhan transferi ise Sassuolo'nun peşin 6 milyon euro bonservis isteği nedeniyle gerçekleşmemişti. Milli futbolcuyla Trabzonspor da yakından ilgileniyor.

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