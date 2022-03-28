BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan stopere yerli hamlesi! Koray Günter...

Yeni teknik direktör Valerien Ismael'in uygulayacağı 3-4-3 sistemine uygun bir takım oluşturmak için yavaş yavaş harekete geçen Beşiktaş, gelecek sezon yerli oyuncu sayısının 4'e yükseleceğini de düşünerek stopere Türk oyuncu eklemesi yapmak istiyor.

Takvim'de yer alan habere göre siyah- beyazlıların hedefi ise Koray Günter ya da Kaan Ayhan'dan birini kadroya dahil etmek. İki oyuncunun da menajerliğini yapan Ersin Akan, aynı zamanda Kenan Karaman, Güven Yalçın ve Can Bozdoğan'ın da menajeri.