BEŞİKTAŞ HABERİ - Michy Batshuayi'den sitem dolu sözler! "Öz güvenimin düşme sebebi..."

Geçtığimiz akşam ülkesi Belçika'nın İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı hazırlık maçında gol kaydeden ve milli forma ile farklı bir istatistik çizen Michy Batshuayi, milli takımda yükselen performansını güvene bağladı. Ülke medyasına açıklama yapan 28 yaşındaki forvet, "Türkiye'ye gittiğimden bu yana çok eleştiriliyorum. Sanki şampiyonluk yarışından kopmamızın tek nedeni benmişim gibi davnanılıyor. Size güven duyulmadığını gördüğünüzde siz de moral olarak düşüyorsunuz ve bu durum performansınızı etkiliyor. Ama Belçika'da öyle değil" diye konuştu. Batshuayi, sezon sonu nasıl bir yol haritası çizeceği şeklindeki soruya da "Bu tamaman bana bağlı değil. Ne olacağını ben de bilmiyorum. İngiltere'ye dönmek isterim ama kulübede kalmak beni mutsuz eder" cevabını verdi.

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28 yaşındaki forvet, bu sezon Beşiktaş'ta 34 maçta 12 gol, 3 asistle mücadele etti. belçikalı futbolcu, siyah beyazlı formayla kaçırdığı gollerle taraftarların çokça tepkisini çekiyor. Batshuayi'nin milli takımdaki son 2 maçında ise 2 golü var.