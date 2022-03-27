Valerien Ismael'den o isimlere veto!

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in oyun sistemi gelecek sezon transfer yapılanmasını da etkileyecek. Kara Kartal'ın yeni teknik direktörü, 3-4-3 sistemi ile mücadele edecek. Bu sistemde klasik 10 numara ihtiyacı olmayacak.

Eldeki yıldızlardan Alex Teixeira kadroda düşünülmüyor. Yönetim hem sistem hem de yıldız oyuncunun maaşından dolayı Alex ile yolları ayırmayı planlıyor.