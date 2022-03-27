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Valerien Ismael'den o isimlere veto!

Beşiktaş'ın hocası Valerıen Ismael'in sistemi ile beraber transfer stratejisi de değişecek. Kara Kartal'ın Fransız teknik direktörü, 3-4-3 sistemi ile mücadele edeceği için Alex Teixeira kadroda düşünülmüyor... Talisca transferi de yeni sistemle rafa kalkmış gözüküyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 08:00 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 08:00
Valerien Ismael'den o isimlere veto!

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in oyun sistemi gelecek sezon transfer yapılanmasını da etkileyecek. Kara Kartal'ın yeni teknik direktörü, 3-4-3 sistemi ile mücadele edecek. Bu sistemde klasik 10 numara ihtiyacı olmayacak.

Valerien Ismael'den o isimlere veto!

Eldeki yıldızlardan Alex Teixeira kadroda düşünülmüyor. Yönetim hem sistem hem de yıldız oyuncunun maaşından dolayı Alex ile yolları ayırmayı planlıyor.

Valerien Ismael'den o isimlere veto!

Gelecek sezon adı Beşiktaş ile anılan Talisca'ya Ümraniye yolu kapanmış oldu. Yeni sistemde kanat beklerinin önemi büyük... Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira da 3'lü savunma ile mücadele etmişti. Milli Takım hocası Stefan Kuntz da son maça 3'lü savunmayla çıktı.

Valerien Ismael'den o isimlere veto!

Öte yandan Beşiktaş'ta sezon sonunda tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor... Kara Kartal maliyetli oyuncularından kurtulmuş ve ekonomik anlamda daha da rahatlamış olacak.

Valerien Ismael'den o isimlere veto!

Takvim'in haberine göre başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş'ın maaş bütçesi daha da düşmüş olacak. SiyahBeyazlılar'da sezon sonunu en fazla maaş alan 12 oyuncunun 8'inin sözleşmesi sona ermiş olacak.

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