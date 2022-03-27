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Taktik çalıştılar

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde, milli takımlarında bulunan oyunculardan yoksun gerçekleşen antrenmanda top ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise Trabzonspor maçının taktiği üzerinde duruldu. Eski teknik direktör Önder Karaveli de idmanı kenardan takip etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 06:50
Taktik çalıştılar
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde, milli takımlarında bulunan oyunculardan yoksun gerçekleşen antrenmanda top ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise Trabzonspor maçının taktiği üzerinde duruldu. Eski teknik direktör Önder Karaveli de idmanı kenardan takip etti.
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