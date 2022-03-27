Karaveli’den özel paylaşım

Koltuğunu Valerien İsmael'e devreden Önder Karaveli, instagram hesabından bir hikaye paylaştı. Kayahan'ın "Bir aşk hikayesi" şarkının çaldığı paylaşımda kendisinin de Beşiktaş eşofmanı ile fotoğrafı yer aldı. Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturan Önder Karaveli ile siyah beyazlılar 18 karşılaşmada 9 galibiyet 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Koltuğunu Valerien İsmael'e devreden Önder Karaveli, instagram hesabından bir hikaye paylaştı. Kayahan'ın "Bir aşk hikayesi" şarkının çaldığı paylaşımda kendisinin de Beşiktaş eşofmanı ile fotoğrafı yer aldı. Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturan Önder Karaveli ile siyah beyazlılar 18 karşılaşmada 9 galibiyet 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken Süper Kupa'nın sahibi oldu.