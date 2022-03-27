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Gidecek-kalacak isimler netleşiyor

Beşiktaş'ta resmen göreve başlayan Valerien Ismael bir yandan saha içinde başarılar almak isterken, bir yandan da sözleşmesi bitecek oyuncular da dahil olmak üzere takımda gidecek kalacak oyuncuları belirlemeyi hedefliyor. Kalan maçlarda Güven Yalçın, Larin, Vida gibi isimlere odaklanacak olan Fransız teknik adamın, buna göre yönetime rapor vereceği sözleşme uzatma görüşmelerinin yapılması durumunda kararına buna göre verileceği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 06:50
Gidecek-kalacak isimler netleşiyor
Beşiktaş'ta resmen göreve başlayan Valerien Ismael bir yandan saha içinde başarılar almak isterken, bir yandan da sözleşmesi bitecek oyuncular da dahil olmak üzere takımda gidecek-kalacak oyuncuları belirlemeyi hedefliyor. Kalan maçlarda Güven Yalçın, Larin, Vida gibi isimlere odaklanacak olan Fransız teknik adamın, buna göre yönetime rapor vereceği sözleşme uzatma görüşmelerinin yapılması durumunda kararına buna göre verileceği ifade edildi.
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