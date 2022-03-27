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Fuat Çimen aday oldu!

Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesinde Fuat Çimen adaylığını açıkladı. Başkan Adayı Fuat Çimen, mayıs ayında seçim olmasına rağmen hoca konusunda Valerien Ismael ile mevcut yönetimin anlaşmasını eleştirerek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisinden sonraki dönemi de planladığını ifade etti. Çimen, seçilmeleri halinde açık ve şeffaf bir Beşiktaş sunacaklarını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 06:50
Fuat Çimen aday oldu!
Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesinde Fuat Çimen adaylığını açıkladı. Başkan Adayı Fuat Çimen, mayıs ayında seçim olmasına rağmen hoca konusunda Valerien Ismael ile mevcut yönetimin anlaşmasını eleştirerek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisinden sonraki dönemi de planladığını ifade etti. Çimen, seçilmeleri halinde açık ve şeffaf bir Beşiktaş sunacaklarını söyledi.
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