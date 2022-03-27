"Bana güvenin gençler!"

BAŞARI BİR ZORUNLULUK
Fransız teknik adam her oyuncuya aynı mesafede olduğundan, kendisi için başarının zorunluluk olduğundan bahsetti. Fransız teknik adam özellikle Emirhan başta olmak üzere tüm genç oyunculara da, "Başkan sizinle özel olarak ilgilenmemi istedi. Hepiniz için ekibimle beraber analizler yapacağız. Kriterleri karşılayan kim olursa olsun oynayacak. Benim için yaş hiç önemli değil. 17 yaşında olsanız da oyun kriterlerimi karşılıyorsanız forma giyeceksiniz" sözü verdi.
FİZİK GÜCÜ ÇOK ÖNEMLİ
Valerien İsmael yaptı antrenmanlarla futbolcuları zorlamaya başladı bile. Fransız teknik adam oynattığı futboldan dolayı fizik gücüne çok önem veriyor. Futbolcularından önde baskıyı isteyen Fransız çalıştırıcı, Beşiktaş'ta çıktığı ilk antrenmanda bunu futbolcularına aşıladı. Yardımcı antrenörleri ile birlikte ucunda bulunan futbolculardan rakip savunmaya baskı bekleyen 46 yaşındaki çalıştırıcı savunma oyuncularının da orta alana kadar çıkmasını talep ediyor.