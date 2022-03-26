Yönetim ‘Ismael’ dedi!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Birtakım hocalarla görüşmeler oldu. Opsiyonlar içinde hepsinin analizlerini yapıp opsiyonları yönetime sunduk. Kendileri de nihai kararı Ismael'de kıldılar. Çok yakın zamanda çok daha güzel sonuçlarla hem bu sezon için daha yukarı gidecek hem de gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacağız" dedi.
BeşiktaşSportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Birtakım hocalarla görüşmeler oldu. Opsiyonlar içinde hepsinin analizlerini yapıp opsiyonları yönetime sunduk. Kendileri de nihai kararı Ismael'de kıldılar. Çok yakın zamanda çok daha güzel sonuçlarla hem bu sezon için daha yukarı gidecek hem de gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacağız" diyerek hoca kararını yönetimin verdiğini ifade etti.