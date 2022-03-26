Sabah kontrol akşam idman

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael, dün sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra akşam da takımla ilk kez bir araya geldi. Tecrübeli hoca, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayan oyuncularıyla kısa bir görüşme yaptıktan sonra kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael, dün sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra akşam da takımla ilk kez bir araya geldi. Tecrübeli hoca, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayan oyuncularıyla kısa bir görüşme yaptıktan sonra kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. İsmael'in ilk idmanda oyuncuları tek tek ve dikkatli bir şekilde takip ettiği gözden kaçmadı.