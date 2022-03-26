Korkumuz yok biz Beşiktaş'ız!

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya kendisine güvendikleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan Ismael "Bu beni etkiledi. Kalbim gururla dolu. Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyüklerinden birine geldim. Hırslı bir antrenörüm. Bu tip yüksek mücadelelere girme konusunda azimliyim. Burası büyük bir kulüp. Buranın parçası olmak gurur verici. Kulüp, kazanmak isteyen bir mantaliteye sahip. Ben de öyle" dedi.

TRABZONSPOR MAÇI BİR ŞANS

Fransız çalıştırıcı, "İlk maçınız lig lideri Trabzonspor ile. Bu sizi korkutuyor mu?" sorusuna, "Trabzonspor maçından korkmuyorum, hatta bir şans olarak görüyorum. Biz Beşiktaş'ız ve bu ligin son şampiyonuyuz. Korkmak diye bir şey olamaz" diye yanıtladı. Altyapının çok önemli olduğunu belirten Fransız hoca, "Hangi oyuncular ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Hangileri yüksek seviyeye çıkabilecek bunları da değerlendireceğiz. Yaş önemli değil. Bir gün değil her gün Beşiktaş" diye konuştu.

24 SAAT ÇALIŞACAĞIZ

Taraftarların sosyal medyadan kendisine destek olduğunu aktaran Ismael, "Bu kulübün tutkulu bir taraftar kitlesi var. Desteklerini bana hissettirdiler. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. 24 saat çalışarak onların beklentilerine karşılık vermeye çalışacağız. Siyah- beyazı kanımızda hissediyoruz. 8 maçta kazanabildiğimiz kadar kazanıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bu 2 ay kimlerle yola devam edeceğiz, oyunu nasıl kurabiliriz, bunun analizini yapacağız" dedi.

SAVAŞMAYA GELDİM!

Siyah-beyazlıların yeni hocası Valerien İsmael, taraftarların hırslı ve çalışkan bir teknik direktör göreceğinin sözünü verdi. Fransız hoca, "Şunun sözünü verebilirim; Beşiktaş taraftarı yüzde 100'ünü ortaya koyan bir teknik direktör görecekler. Her maçı kazanmanın garantisini veremezsiniz. Kazanmak için o azmi gösterecek bir antrenör ve ekibi olacak" dedi. Valerien Ismael kadro planlaması için de "Hem takımı hem de ligi tanımak adına görüşmelerimiz oldu. Gelecekte kimlerle devam edebiliriz, oyun felsefemiz, beklentilerimiz... Kimler buna karşılık verebilir, bunların kararını alacağız" yorumunu yaptı.

LİGİ DOMİNE EDECEĞİZ

Beşiktaş'ın ligi domine etmek isteyen bir takım olduğunu söyleyen Ismael, "Yüksek tempoya dayalı olmak için enerji gerekiyor. Bu enerjiyi rakibe hissettirmesi, takımın yüzde 100'ünü sahaya koyması gerekiyor. Beşiktaş ligi domine etmek isteyen bir takım. Bütün bunları yapabilmek için takımla zaman geçirmeye ihtiyacımız var.

İLHAM VERİCİ 2 HOCASI VAR

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, imza töreninde etkilendiği teknik adamları açıkladı. Fransız teknik adam açıklamasında, "Her teknik adam kariyerine başlarken belli fikirler oluşturur. Antonio Conte, Diego Simeone'nin oyun felsefemde etkisi var. Oyuna ateşli yaklaşımları ilham verici. Bu oyun birlikte oynanan bir oyun" ifadelerini kullandı.