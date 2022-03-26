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Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi son durum ne? Josef ve Pjanic...

Son dakika spor haberi: Fransız teknik adam Valerien Ismail, Beşiktaş kariyerine zorlu bir sınav ile başlayacak. Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Peki Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi sakat oyuncularda son durum ne? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 13:14
Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi son durum ne? Josef ve Pjanic...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi son durum ne? Josef ve Pjanic...

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde, milli takımlarında bulunan oyunculardan yoksun gerçekleşen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleşti.

Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi son durum ne? Josef ve Pjanic...

Isınma hareketleriyle başlayan idman, top ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi son durum ne? Josef ve Pjanic...

Siyah-beyazlılarda belinde ağrı bulunan Josef de Souza salonda, Pjanic ise sahada bireysel çalıştı. Bir süredir sakatlıkları olan Welinton ve Oğuzhan Özyakup da antrenmanın tamamında takımla yer aldı.

Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi son durum ne? Josef ve Pjanic...

Ayrıca Ismael göreve gelmeden önce takımın başında bulunan Önder Karaveli de idmanı kenardan takip etti.

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