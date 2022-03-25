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Önce salon sonra taktik

Beşiktaş'ın dün teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman; salonda yapılan ısınma ve stretching çalışmalarıyla başladı. Sahada pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 06:50
Önce salon sonra taktik
Beşiktaş'ın dün teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman; salonda yapılan ısınma ve stretching çalışmalarıyla başladı. Sahada pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Siyah- beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün saat 18.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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