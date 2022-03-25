Önce salon sonra taktik

Beşiktaş'ın dün teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman; salonda yapılan ısınma ve stretching çalışmalarıyla başladı. Sahada pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Beşiktaş'ındün teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman; salonda yapılan ısınma ve stretching çalışmalarıyla başladı. Sahada pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Siyah- beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün saat 18.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.