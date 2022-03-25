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İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş taraftarına teşekkür

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için adı geçen isimlerden biri de İbrahim Üzülmez'di. Tecrübeli isim yaptığı açıklamada, "Belki bugün olmadı lakin sizlerin tabiriyle 'Deli İbrahim'iniz' olarak bir gün elbette birlikte olacağız." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 17:03
İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş taraftarına teşekkür

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Beşiktaşlı taraftarlar arasında adının siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğü için geçmesinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

İbrahim Üzülmez, yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü gibi "kutsal" bir göreve kendisini layık gören taraftarlara teşekkür etti.

"Belki bugün olmadı lakin sizlerin tabiriyle 'Deli İbrahim'iniz' olarak bir gün elbette birlikte olacağız." diyen İbrahim Üzülmez, "Şanlı Beşiktaş'ıma başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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