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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Nice Ersin Destanoğlu için ısrarcı!

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu'na Fransız devi Nice'in ilgisi sürüyor. Ligue 1 ekibinin sezon sonunda satmayı düşündüğü kalecisi Walter Benitez'in yerine Ersin'i transfer etmek istediği iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 07:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 07:00
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Nice Ersin Destanoğlu için ısrarcı!

Son iki sezonda gösterdiği performansın ardından birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başaran Ersin Destanoğlu için Nice iddiaları artıyor.

Takvim'in haberine göre; Fransız ekibinin, kalecisi Walter Benitez'i sezon sonunda satacağı ve Ersin'i kadrosuna katmaya çalışacağı iddia ediliyor. Daha önce ismi Lyon ile de anılan milli kalecinin Avrupa'ya transfer olmaya çok sıcak baktığı belirtiliyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi de daha önce yaptığı açıklamada, genç eldivene Avrupa'ya transferi konusunda yardımcı olacaklarını söylemişti.

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