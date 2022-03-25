BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Nice Ersin Destanoğlu için ısrarcı!

Son iki sezonda gösterdiği performansın ardından birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başaran Ersin Destanoğlu için Nice iddiaları artıyor.

Takvim'in haberine göre; Fransız ekibinin, kalecisi Walter Benitez'i sezon sonunda satacağı ve Ersin'i kadrosuna katmaya çalışacağı iddia ediliyor. Daha önce ismi Lyon ile de anılan milli kalecinin Avrupa'ya transfer olmaya çok sıcak baktığı belirtiliyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi de daha önce yaptığı açıklamada, genç eldivene Avrupa'ya transferi konusunda yardımcı olacaklarını söylemişti.