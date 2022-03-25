BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a sürpriz transfer önerisi!

SİNAN VARDAR - LÜTFEN SAĞDUYU
...Ben şahsen tüm Beşiktaşlıların yeni teknik direktöre tam destek vermesini istiyorum. Muhalif olan arkadaşlarımızın da daha müspet şeyler düşünmelerini tavsiye ediyorum.
SİNAN VARDAR - LÜTFEN SAĞDUYU
...Ben şahsen tüm Beşiktaşlıların yeni teknik direktöre tam destek vermesini istiyorum. Muhalif olan arkadaşlarımızın da daha müspet şeyler düşünmelerini tavsiye ediyorum.
Temennim, yeni gelen hocanın başarılı olması, Önder Karaveli'nin onore edilmesi ve altyapıda yaptığı faydalı işlerin devamının gelmesi en büyük arzum...
Artık transferde de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ben başkanlık yaptığım kulüplerde ve Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığım dönemde hep söyledim; üretken takımlar futbolcularını kiralık vererek bir nebze yukarı çıkarıp pazarlama taktiğini kullanıyorlar. Bu tuzağa bir daha düşmemek gerek.
Hatta Beşiktaş'ın yetenekli isimlerini kiralık vererek gelir getirmesi en doğru çözümlerden biridir. Düşüncem artık Beşiktaş'ın da böyle maceralara girmeyerek, yetenekli isimleri kulübümüzde değerlendirmeli ve 2. ve 3. lige kiralık vererek faydalı olması.
Benim transferde önerim, daha önce de söylediğim gibi Emre Mor... Geçen hafta takımının Kayserispor'la oynadığı maçta 3 güzel gole imza attı. Bazı olumsuz davranışları malum ama çok büyük yetenek.. Kendisine bir mentör verip bu sorun da çözülürse, Emre hem Beşiktaş'a çok faydalı olur, çok iyi form tutar ve Milli Takım'a dönerse çok iyi fiyatlara da satılabilir. Bu da Sinan ağabeyinizin nacizane tavsiyesi...
Balıkesirsporlu Erdem Gökçe'yi tavsiye etmiştim ama Eyüpspor çabuk davranıp bu yeteneği transfer etti. Bodrumsporlu Adem Türk de benim gözdelerimden biri.
Beşiktaş'ın ligde ve kupada bir iddiası kalmadı. Yeni gelen hoca bugünü değil, yarını düşünüp; Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı, Demir Ege Tıknaz gibi gençleri kalan maçlarda oynatması çok doğru bir karar olur. Şimdilik tavsiyelerim bunlar. Lütfen sağduyu, takıma ve hocaya destek.