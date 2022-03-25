BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a sürpriz transfer önerisi!

Hatta Beşiktaş 'ın yetenekli isimlerini kiralık vererek gelir getirmesi en doğru çözümlerden biridir. Düşüncem artık Beşiktaş'ın da böyle maceralara girmeyerek, yetenekli isimleri kulübümüzde değerlendirmeli ve 2. ve 3. lige kiralık vererek faydalı olması.

Benim transferde önerim, daha önce de söylediğim gibi Emre Mor... Geçen hafta takımının Kayserispor'la oynadığı maçta 3 güzel gole imza attı. Bazı olumsuz davranışları malum ama çok büyük yetenek.. Kendisine bir mentör verip bu sorun da çözülürse, Emre hem Beşiktaş'a çok faydalı olur, çok iyi form tutar ve Milli Takım'a dönerse çok iyi fiyatlara da satılabilir. Bu da Sinan ağabeyinizin nacizane tavsiyesi...