BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz muhabirden Ismael değerlendirmesi! İzlemesi çok keyifli

ENERJİK BİR TAKIM İSTER

Beşiktaş, hedefi şampiyonluk olan, çılgın taraftara sahip. Baskıdan etkilenir mi?

Beşiktaş, West Bromwich ve İsmael'in daha önce çalıştırdığı Barnsley'den çok farklı. Ancak Avusturya'da LASK'ı yönetme tecrübesi var. Avrupa Ligi'nde görev aldı. Bundesliga'da Wolfsburg II ile çok büyük stadyumlarda, çok sayıda taraftar önünde bulundu. Büyük beklentilerle başa çıkabilir.





Oyun sistemi ve felsefesi nedir?

Sistemi 3-4-3... Savunmada üç oyuncu oynar. İki kanat açıkta ve orta sahada çok enerjik iki oyuncu olur. Felsefesi başarılı olursa takımı izlemek harika olabilir. Bu sezon başında West Brom'daki oyuncular tam olarak onun istediklerini gerçekleştirdiler. Tarihlerinde ilk kez ilk 10 lig maçında yenilmediler.

