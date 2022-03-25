Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz muhabirden Ismael değerlendirmesi! İzlemesi çok keyifli

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz muhabirden Ismael değerlendirmesi! İzlemesi çok keyifli

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien İsmael'in şifrelerini çözen İngiliz gazeteci Joe Chapman, “Büyük isimlerle çalışmaya alışkın. Felsefesi başarılı olduğunda izlemesi çok keyifli. Daha az topa sahip olmakla birlikte etkili oyunu tercih ediyor” dedi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 07:00
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz muhabirden Valerien İsmael yorumu! Oyun felsefesi...

Beşiktaş, son olarak İngiliz ekibi West Bromwich'te görev alan teknik direktör Valerien İsmael ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız hoca, ilk sınavına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz muhabirden Valerien İsmael yorumu! Oyun felsefesi...

46 yaşındaki İsmael'i Birmingham Live'in West Bromwich muhabiri Joe Chapman, Sabah'a yorumladı. İşte İngiliz gazetecinin gözünden Beşiktaş'ın yeni hocası.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz muhabirden Valerien İsmael yorumu! Oyun felsefesi...

Valerien İsmael size göre nasıl bir teknik direktör?
Onun çok net bir felsefesi var. Genellikle bu felsefesinden hiçbir durumda uzaklaşmaz.
Takımını, hücum oyuncularının yüksek baskısına dayalı 3-4-3 dizilişiyle oynatıyor. Ismael'in takımları daha az topa sahip olmakla birlikte etkili oyunu tercih ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz muhabirden Valerien İsmael yorumu! Oyun felsefesi...

ENERJİK BİR TAKIM İSTER
Beşiktaş, hedefi şampiyonluk olan, çılgın taraftara sahip. Baskıdan etkilenir mi?
Beşiktaş, West Bromwich ve İsmael'in daha önce çalıştırdığı Barnsley'den çok farklı. Ancak Avusturya'da LASK'ı yönetme tecrübesi var. Avrupa Ligi'nde görev aldı. Bundesliga'da Wolfsburg II ile çok büyük stadyumlarda, çok sayıda taraftar önünde bulundu. Büyük beklentilerle başa çıkabilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz muhabirden Valerien İsmael yorumu! Oyun felsefesi...

Oyun sistemi ve felsefesi nedir?
Sistemi 3-4-3... Savunmada üç oyuncu oynar. İki kanat açıkta ve orta sahada çok enerjik iki oyuncu olur. Felsefesi başarılı olursa takımı izlemek harika olabilir. Bu sezon başında West Brom'daki oyuncular tam olarak onun istediklerini gerçekleştirdiler. Tarihlerinde ilk kez ilk 10 lig maçında yenilmediler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz muhabirden Valerien İsmael yorumu! Oyun felsefesi...

DEĞİŞİME AYAK UYDURMALI!
Size göre eksiklikleri neler?
West Bromwich'te bir kez bile değişmedi. Karşı takımın topa daha fazla sahip olmasına rağmen, öğrencilerinin yüksek pres yapabilmesi için 3-4-3 sistemiyle dikey bir futbol oynatıyor. Eğer sistem işlemezse olumsuz sonuçlar çıkabiliyor. Bromwich'te bunu yaşadı ve ilerleyen haftalarda takımı kötü sonuçlar aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz muhabirden Valerien İsmael yorumu! Oyun felsefesi...

Beşiktaş'ta Vida, Pjanic, Batshuayi, Alex gibi kariyerli oyuncular var. Bu oyuncularla sıkıntı yaşayabilir mi?
Bayern Münih'te Lahm, Schweinsteiger, Kahn ve diğerleri ile aynı soyunma odasındaydı. Büyük isimlerle oynayıp, çalışmaya alışkın.

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