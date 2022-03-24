BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Alexander Sörloth müjdesi! Sezon sonu...

Sezon başı ve devre arasında Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Alexander Sörloth konusunda yeni gelişmeler yaşandı.
Sezon başı ve devre arasında Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Alexander Sörloth konusunda yeni gelişmeler yaşandı.
26 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak forma giydiği İspanyol ekibi Real Sociedad, satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Leipzig'e bildirdi.
Alman temsilcisinin de kadroda tutmak istemediği Norveçli forvet için böylece Beşiktaş yolları iyice açıldı.
Siyah- beyazlıların daha önce kiralama teklifi yaptığı Sörloth için sezon sonu yeniden Leipzig'e teklif yapılacağı belirtildi.
Güçlü fiziği, hava ve yerden şutlardaki ustalağının yanı sıra Süper Lig'i de tanıması nedeniyle forvet adayları arasında ilk sırada olan Viking için tüm şartların zorlanacağı kiralık olarak anlaşılamazsa satın alma teklifinde bulunulacağı kaydedildi.
Kulüp kariyerinde 273 maça çıkan Viking 86 gol, 38 asist üretti.
Alexander Sörloth bu golerinin çoğunu ise Trabzonspor'da kaydetti. 1 sezon forma giydiği bordo-mavili takımda 33 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Sörloth'un milli takımında da 36 maçta 12 golü var.