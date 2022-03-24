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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Alexander Sörloth müjdesi! Sezon sonu...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının oldukça gerisinde kalan Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin forvetteki performansı da siyah-beyazlılara büyük hayal kırıklığı yaşattı. Kartal, Belçikalı futbolcunun yerine golcü arayışlarına başlarken, ilk aday olarak Alexander Sörloth'u listenin başına yazdı. Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Norveçli golcü hakkında yaşanan son gelişme ise Beşiktaş'ta heyecan yarattı. İşte o detay ve transferde yaşanan son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 08:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 08:00
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Alexander Sörloth müjdesi! Sezon sonu...

Sezon başı ve devre arasında Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Alexander Sörloth konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Alexander Sörloth müjdesi! Sezon sonu...

26 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak forma giydiği İspanyol ekibi Real Sociedad, satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Leipzig'e bildirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Alexander Sörloth müjdesi! Sezon sonu...

Alman temsilcisinin de kadroda tutmak istemediği Norveçli forvet için böylece Beşiktaş yolları iyice açıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Alexander Sörloth müjdesi! Sezon sonu...

Siyah- beyazlıların daha önce kiralama teklifi yaptığı Sörloth için sezon sonu yeniden Leipzig'e teklif yapılacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Alexander Sörloth müjdesi! Sezon sonu...

Güçlü fiziği, hava ve yerden şutlardaki ustalağının yanı sıra Süper Lig'i de tanıması nedeniyle forvet adayları arasında ilk sırada olan Viking için tüm şartların zorlanacağı kiralık olarak anlaşılamazsa satın alma teklifinde bulunulacağı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Alexander Sörloth müjdesi! Sezon sonu...

Kulüp kariyerinde 273 maça çıkan Viking 86 gol, 38 asist üretti.

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